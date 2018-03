Am Donnerstag ist der Internationale Frauentag, und auch bei dem Netzwerkertreffen "Düsseldorf In" auf dem Areal Böhler gaben sich namhafte Damen die Klinke in die Hand.



Drei frühere Venetien unter sich: Ute Heierz-Krings, Claudia Monréal und Sara Steiger.





Drei frühere Venetien unter sich: Ute Heierz-Krings, Claudia Monréal und Sara Steiger. Am Donnerstag ist der Internationale Frauentag, und auch bei dem Netzwerkertreffen "Düsseldorf In" auf dem Areal Böhler gaben sich namhafte Damen die Klinke in die Hand.Drei frühere Venetien unter sich: Ute Heierz-Krings, Claudia Monréal und Sara Steiger. weniger