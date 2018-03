Stars Der Woche: Auf ein Glas ohne Franz und mit Joko

Im Leben läuft es doch immer auf die eine Frage hinaus: Und, wie war ich? Wir sagen es Ihnen und vergeben mal wieder Sternchen.

Der "Kaiser" gab Düsseldorf einen Korb: Franz Beckenbauer sollte bei der "ProWein" aus seinem neuen Leben berichten. Denn er macht neuerdings Wein. Doch er sagte den Termin kurzfristig ab. Nur ein Werbefoto mit der Rebschere in der Hand dokumentiert dieses neue Tätigkeitsfeld. Dafür bekommt der große Fußballer massiv enttäuschte IIIII

FOTO: RTL

FOTO: RTL

Ganz anders Joko Winterscheidt. Der Entertainer und Moderator macht auch seinen eigenen Wein, er erschien aber brav auf der Messe, machte geduldig Selfies mit seinen Fans und plauderte von guten Gesprächen mit seinen Freunden wie Matthias Schweighöfer, mit dem er den Tropfen an der Start brachte. Mehr von solchen Jungs! IIHHH

Diego aus Düsseldorf hält die TV-Welt in Atem. Singen kann er, wie er heute wieder bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) beweisen wird, aber seine psychische Störung wirft erneut die Frage auf, ob es denn so richtig ist, dass er in einer Unterhaltungsshow auftritt. Fragende Sterne hierfür, und zwar so viele: IIIHH

(bpa)