Borussia Düsseldorf: Aufschlag in alter Rheinbahn

An einem außergewöhnlichen Ort fand die Pressekonferenz von Borussia Düsseldorf vor dem ersten Finale der Tischtennis-Champions-League (Arag-Center-Court, Sonntag, 13 Uhr) statt. Im fahrenden Nostalgiezug der Rheinbahn zwischen der Wendeschleife am Staufenplatz und dem Düsseldorfer Hauptbahnhof informierten Borussia-Manager Andreas Preuß und Pressewart Marcel Piwolinski über den Gegner Fakel Orenburg aus Russland. Mit im Zug war die komplette Mannschaft der Borussia und ihr Trainer Danny Heister. Rheinbahn-Vorstand Klaus Klar wagte an einem Mini-Spieltisch im Bahnwagen ein paar Ballwechsel mit Spitzenspieler Timo Boll.