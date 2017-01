Modewochenende in Düsseldorf: Beim Fashion Cocktail wurde über Fashion-Fehltritte geplaudert

Start frei für das große Modewochenende in Düsseldorf. Bauch rein, Brust raus - die Fashionistas bringen sich in Position. Einen Appetizer lieferte gestern Designerin Sabine Lohèl mit ihrem Fashion Cocktail. Von Brigitte Pavetic, Düsseldorf

Schicke Ladys und smart gewandete Herren versammelten sich in ihrem Showroom an der zweiten wichtigen Modemeile in Düsseldorf neben der Kö: an der Kaiserswerther Straße. Kleine Häppchen und prickelnde Getränke bildeten den kulinarischen Rahmen.

In einer kurzen und ausgesprochen erfrischenden Ansprache erzählte Sabine Lohèl von ihrem bemerkenswerten Weg. Mit dem Label Sem Per Lei feiert sie exakt in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen, 50 Kollektionen brachte sie bis jetzt an den Start. Anna's Dress Affair kam vor sechs Jahren als Parallel-Linie dazu.

Netzwerken pur und lockere Plauderein fanden in dem Showroom der Designerin statt, die nun auch das Personal des Intercontinental-Hotels mit einer speziell kreierten Kollektion aufhübscht. Und ihr Jubiläum bot eine ideale Gelegenheit, um ungeniert in längst vergangenen Modesünden zu schwelgen.

Lohèl selber erinnert sich noch bestens an ihre Cargohose im Armeestil, Palästinensertuch und den übergroßen Pulli vom Papa in den 80ern. "Ich fuhr so mit einer Freundin nach Paris, und meine Mutter sagte nur amüsiert: Da muss ich mir keine Sorgen machen, dir passiert nichts", erzählte sie lachend.

Verlegerin Mechthild Tembusch-Droste denkt noch mit Graus an gewisse Haarfärbe-Experimente. "Dunkellila war dabei, und leider auch mal Karottenrot dank Henna. Schlimm."

Mit einem Schmunzeln denkt die Neusser HNO-Spezialistin Amelie Kürten an die gigantisch großen Schulterpolster.

an die gigantisch großen Schulterpolster. Designerin Siggi Spielgelburg ist herumgelaufen "wie ein Clown". Sie sei schon immer bunt und flippig gewesen. "Die Hose hatte Längsstreifen, das Shirt Querstreifen, und dazu gab es pinkfarbene Halstücher."

Auch Gwen und ihre Tochter Lorraine Brenninkmeyer aus dem C&A-Clan haben modisch was auf dem Kerbholz: "Diese komischen gerafften Tops würde ich heute nicht mehr anziehen", sagt Gwen Brenninkmeyer. Und Lorraine ist "sehr froh über das Ende der Schlaghosen-Ära".

Die Modefans dürfen sich auf ein pralles Modewochenende freuen. Gestern Abend schon zeigte das Kaufhaus Breuninger seine Tops. Schauspieler Patrick Möllecken, TV-Koch Nelson Müller und Comedian Max Giermann saßen in der ersten Reihe.

FOTO: Breuninger

Bei der Platform Fashion mit Schauen von Annette Görtz und Thomas Rath lassen sich noch RTL-Moderatorin Birgit Schrowange, DJane Giulia Siegel und ein paar Models blicken. Auch Oberbürgermeister Thomas Geisel und seine Ehefrau Vera wollen sich auf den Schauen tummeln.

