Glauben: Bischof gibt Tipps für gute Predigt

Eine wirklich gute Predigt zu verfassen, ist keine einfache Sache.

Der Generalbischof des koptisch-orthodoxen Patriarchen in Deutschland, Anba Damian, verrät, was seiner Meinung nach eine gute Ansprache ausmacht. Seine Erkenntnisse präsentiert der Geistliche als Gast der Düsseldorfer Toastmasters am Dienstag, 10. Januar, ab 19.30 Uhr in der Paracelsus-Klinik, Teerstegenstraße 76. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind auf www.duesseldorfer-toastmasters.de möglich.

(jaw)