Komödie: Comedian Petra Nadolny in anderen Umständen

Die drei Schauspieler schnallen ihre bauchförmigen Polster ab, die sie bei "In anderen Umständen" abwechselnd tragen werden - und lachen. Das witzige Stück von Folker Bohnet und Alexander Alexy, seit vielen Jahren ein Renner auf Deutschlands-Boulevard-Bühnen, hat morgen in der Inszenierung von Rolf Berg Premiere in der Komödie.

Theaterchefin Katrin Schindler besorgte die Kostüme. Und weil sich alles um einen Computerfehler dreht, der einem Mann eine Schwangerschaft beschert, gehörten dazu eben auch die Bäuche. "Petra Nadolny und ich sind extra in die Abteilung für Schwangeren-Mode spaziert", erzählt sie. "Das war sehr amüsant. Auch im Karnevalsladen wurden wir fündig."

Rolf Berg führt nicht nur Regie, er spielt auch eine der drei Rollen des Stücks. "Normalerweise mache ich das nicht so gern, aber Katrin hat mich überredet", erzählt er. "Tatsächlich ist es in diesem Stück auch ganz gut möglich, weil man in kurzen Auftritten klare Charaktere formen muss." In diesem Fall sind das ein russischer Paketbote, der dickliche Abteilungsleiter einer Versicherung und dessen Chef, der gute Freund des armen Betroffenen, "und zum Schluss als Sahnehäubchen die Schwiegermutter".

Die Autoren haben dem Stück das Etikett "Klamödie" verpasst und lagen damit offenbar nicht ganz falsch. Es habe schon sehr viel von einer Klamotte, bestätigt Berg, "aber das Ganze ist ein Riesenspaß." Stefan Gebelhoff ist der Mann, der in die Mühlen der Behörden gerät. "Ja, ich muss das alles ertragen", stöhnt er, kann dem Spektakel aber auch Gutes abgewinnen: "Da ich zwei Kinder habe, fand ich es ganz schön, mich in eine Schwangerschaft rein zu fühlen." Nach "Sextett im Hochzeitsbett" gastiert er zum zweiten Mal in der "Komödie". Was braucht er, um sich auf der Bühne heimisch zu fühlen? "Tolle Kollegen", antwortet er. "Ich bin froh über die bereits bewährte Zusammenarbeit mit Rolf. Aber noch froher bin ich wegen Petra."

Auch für Petra Nadolny ist es der zweite Auftritt nach "Ein Herz aus Schokolade" mit Michael Schanze (2016). Wie Rolf Berg schlüpft sie hier in mehrere Rollen. "Eine spielwütige Dame, eine österreichische Postbotin, eine coole rasende Reporterin und eine Sekretärin, die derart computer- und chefhörig ist, dass sie damit das Chaos ans Laufen bringt", listet sie auf. "Ach ja, und schwanger bin ich natürlich auch in dem Stück." Die Schauspielerin, bis 2012 im Ensemble von "Switch" und "Switch Reloaded", muss dabei hinter den Kulissen rasante Kostümwechsel meistern. Das kann sie aus dem Effeff. Eine Lieblingsfigur hat sie nicht, "ich freue mich bei der einen schon immer auf die nächste."

Unvergessen sind ihre Fernseh-Parodien als Elke Heidenreich oder Frauke Ludowig. "Darauf werde ich tatsächlich bis heute angesprochen", bestätigt sie. Einhellig rühmt das Trio die herzliche Atmosphäre in der "Komödie", man fühle sich im Haus und beim Publikum willkommen. Das kann das namhafte Ensemble sie nun bis zum 26. April auskosten.

