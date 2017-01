Sebastian Lege: Der Koch und die Tricks der Lebensmittelindustrie

Er hat Koch gelernt und war auch Küchenchef im Hotel Nikko, und er ist ein wahrer Freund von Lebensmitteln. "Ich war als Kind schon der kleine Dicke, der nicht fliegen konnte", sagt Sebastian Lege lachend. Heute gilt er als Food-Entertainer, ist sehr gefragt und kennt alle Tricks der Lebensmittelindustrie.

"Mein Leben ist Essen", bekennt er freimütig. Und weil der 38-Jährige stets genau wissen wollte, was auf dem Teller landet, hat er es analysiert und gelernt, wie bei Industrieprodukten gestreckt, gedehnt und die Original-Zutat auf ein Minimum reduziert werden kann. Heute Abend und am 24. Januar klärt er in unterhaltsamen Experimenten im ZDF über Turbo-Salami, Tütensuppe & Co. auf. "Zeit ist Geld, auch beim Essen. Da sind sich Kunden und Hersteller einig", sagt Lege. So verkaufen sich trotz des Bio-Trends Tiefkühlgerichte nach wie vor sehr gut: Rund 3300 Millionen Kilogramm davon verputzen die Deutschen durchschnittlich pro Jahr. Heute kommen doppelt so viele Tiefkühllebensmittel auf den Tisch als noch 1985. Die einen wollen eine schnelle Mahlzeit für wenig Geld, die anderen möglichst fix Geld verdienen. Lege demonstriert heute Abend, was das Motto "Zeit ist Geld" zum Beispiel bei der Salami-Herstellung bedeutet. Künstliche "Reifebeschleuniger" verkürzen die Herstellungszeit so drastisch, dass traditionelle Metzger nur den Kopf schütteln. Doch schmeckt die Turbo-Wurst deshalb schlechter als eine lang gereifte, luftgetrocknete Salami? Und warum haben Kartoffeln in Fertiggerichten oft eine besonders gelbe Farbe sowie Beigeschmack? Will Sebastian Lege etwa den Leuten den Spaß am Essen verderben? Im Gegenteil: "Jeder ist für seine eigene Ernährung verantwortlich, aber es schadet nichts, zu wissen, was man isst", betont der Mann, der in Flingern lebt.

Nebenbei hat er übrigens sein erstes Buch geschrieben mit dem Titel: "Die Foodwerkstatt - 38 Supermarktklassiker und Fastfood-Lieblingsrezepte zum Selbermachen". Auch hier leistet er professionelle Aufklärungsarbeit über die Tricks der Nahrungsmittelindustrie, humorvoll und kenntnisreich.

