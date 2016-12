später lesen Alexandre Bloch Der Maestro und sein famoses Silvester Teilen

Twittern







Nimmt man die Zeit um die Weihnachtstage, verbringt der Star-Dirigent Alexandre Bloch mehr Zeit in Düsseldorf als in seiner französischen Heimat. Am 23. Dezember kam er für Donizettis "L'elisir d'amore" in die Oper. Nur drei Tage blieb er über Weihnachten bei seiner Familie in Orléans und kehrte danach gleich zurück an den Rhein. An Silvester dirigiert er das Galakonzert im Opernhaus und wenige Stunden später das Neujahrskonzert der Düsseldorfer Symphoniker in der Tonhalle.