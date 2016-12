Fotokunst: Di Lucia hat Prominente vor der Linse

Claudio Di Lucia ist ein Düsseldorfer mit italienischen Wurzeln, der gerade sein Herzensprojekt in Form eines prominent besetzten Fotobuches umsetzt. Die Moderatorin Birgit Schrowange, der Sänger Klaus Meine, Boxerin Regina Halmich, Schauspieler Götz Otto, Sängerin und "Weather Girl" Dynelle Rhodes und Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel machen mit bei seinem ambitionierten Projekt.

"Fabelhafte Besessenheit!" So beschreibt der mehrfach ausgezeichnete Fotograf sein Wesen und die Liebe zur Fotografie. Er wirkt seit vielen Jahren bei namhaften Produktionen im In- und Ausland mit. "Die Stadt Düsseldorf inspiriert mich", sagt er. "Wenn ein Italiener sein Herz an etwas verliert, dann für eine sehr, sehr lange Zeit." Düsseldorf ist für Claudio Di Lucia nicht bloß ein Wohnort oder seine Geburtsstadt, wie er betont. Er hat seine Frau hier kennengelernt, seine Firma aufgebaut. Seine beiden Kinder sind hier geboren und in Düsseldorf entstehen viele seiner Werke.

"Mit dem Fotobuch will ich etwas in der Gesellschaft zu bewegen", sagt der Fotokünstler. Denn teilen möchte Claudio Di Lucia seinen Erfolg auch mit den Menschen, denen sich das Leben nicht von der Sonnenseite präsentierte. So sollen Teile der Einnahmen aus dem Verkauf des Buches an eine Düsseldorfer Einrichtung für krebskranke Kinder gespendet werden.

(bpa)