Düsseldorf: Die Kunst des guten Miteinanders

Sein Nachname steht für eine jahrhundertealte Tradition des guten Benehmens: Moritz Freiherr Knigge. Sein Ahn schrieb im 18. Jahrhundert ein bahnbrechendes Werk über den Umgang mit Menschen. Moritz Freiherr Knigge erbte dessen ausgeprägtes Sendungsbewusstsein und pflegt ebenfalls dieses Thema. Sein Unternehmen siedelte er in Düsseldorf an, und heute Abend wird er im Wirtschaftsclub in den Schadow Arkaden während eines Dinner-Talks erklären, wie es sich mit elegantem Benehmen leichter durchs Leben kommen lässt. Es wird vermutlich eine launige und scharfsinnige Konversation.