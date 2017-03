Claudelle Deckert: Die Schauspielerin bittet zu Tisch

In der Vorabend-Fernseh-Serie "Unter Uns" schlüpft sie ohne Unterbrechung seit 2001 in die Rolle der gerissenen Rechtsanwältin Eva Wagner und spielt ein egoistisches Biest. Im echten Leben dreht sich bei Claudelle Deckert derzeit (fast) alles um naturnahe Ernährung und den Stoffwechsel.

Die in Düsseldorf geborene Schauspielerin, die eigentlich Kunst studieren wollte und bereits einen Platz an der Kunstakademie hatte, stellte nicht nur ihre Ernährung komplett um, sondern gab ihrem Leben einen völlig neuen Dreh. "Vor drei Jahren fing es an, dass ich mich schlapp und gerädert fühlte, nicht gut geschlafen habe, oft müde war und zig Wehwehchen hatte", erzählt die 43-Jährige.

Als ihr Körper nicht mehr so wie sie wollte, entdeckte sie zufällig ein Buch, das die Umkehr des Alterungsprozesses thematisierte. "Da ist bei mir der Groschen gefallen", sagt Deckert. Sie erinnerte sich daran, wie sie als Kind auf einem umgebauten Bauernhof im Grünen aufgewachsen ist: "Die Hühner pickten nach Insekten, meine 18 Kaninchen grasten auf der Wiese, und es gab keine Süßigkeiten."

Also lag ihr Unwohlsein wohl nicht nur am Alter, sondern auch an der Nahrung und ihrem Lebensstil. "Wie bei vielen Menschen, die Wert auf Qualität legen, war mein Kühlschrank prall gefüllt mit frischer Milch, probiotischem Joghurt und Bio-Fleisch, doch mein Säure-Basen-Haushalt war trotzdem aus dem Lot geraten." Der Gedanke, dass der Schlüssel zu Gesundheit und Vitalität in der Natur liegt, gefiel ihr. Heute verzichtet sie auf säurebildende Lebensmittel wie Eier oder Brot, isst kein Fleisch, kein Fisch mehr. Stattdessen zählen zu ihren Lieblingsspeisen Pellkartoffeln mit selbst gemachter Guacamole, Bratlinge, frische Salate mit Wildkräutern, Nüssen, Algen und Sprossen, Zucchinipuffer, grüne Smoothies, Müsli mit Quinoa und alles Asiatische.

Und weil das Thema sie so gepackt hat, ließ sich die mit Mann und Tochter Romy in Kappes-Hamm ("ich liebe die Nähe zum Rhein") lebende Schauspielerin online zur holistischen Ernährungsberaterin und 5-Elemente-Köchin ausbilden. Neuerdings hält sie auf Veggie-Messen Vorträge, hat von New York inspirierte Rezepte ausgetüftelt und ein gerade erschienenes Buch geschrieben, in dem sie die Formel für das eigene Wohlbefinden beschreibt: "Die ist ganz einfach", erklärt Deckert, "basisch clean und green".

Am Samstag startet sie ihre erste Lese-Tour durch die Lande. Die Premiere ist um 14 Uhr in der Mayerschen Buchhandlung an der Königsallee. "Es wird aber keine klassische Lesung mit Tisch, Stuhl und Leselampe", verrät sie. "Ich bereite live was Kaltes zu, erzähle aus meinem Buch und beantworte Fragen." Ist sie denn nun Veganerin? "Nein. Ich habe mich zwar - wie es meine Mutter übrigens schon prophezeit hat - mit 40 neu erfunden, aber im Gegensatz zu meiner seit Jahren vegan lebenden Tochter schlafe ich unter Daunendecken, trage Lederschuhe, und die Autositze sind auch aus Leder".

Dagmar Haas-Pilwat

Quelle: RP