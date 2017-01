Preise bekommen viele für vieles. Aber wer wird schon als „Göttin“ ausgezeichnet? Doro Pesch hat das geschafft. In Las Vegas wurde sie als „Metal Goddess“ geehrt. Für Nicht-Metal-Fans: Das ist ungefähr so, als würde man den Bilker Biber und die Jakob-Faasen-Plakette auf einmal bekommen. Was kann da 2017 noch folgen? Vielleicht ja der Literaturnobelpreis für Zeilen wie „Raise your fist in the air/ Raise your fist/We are hounds or hellfire“ („Hebt eure Fäuste in die Luft, hebt eure Fäuste, wir sind Hunde des Höllenfeuers“). **** weniger