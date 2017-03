später lesen Melanie Schmitz Die Trödel-Queen FOTO: Andreas Endermann FOTO: Andreas Endermann 2017-03-21T19:40+0100 2017-03-22T00:00+0100

Gibt es so was wie eine Flohmarkt-Sucht? Wenn ja, dann hat sich Melanie Schmitz damit schon als Kind angesteckt. "Meine Eltern haben gern getrödelt. Ich war immer dabei und habe meine Spielsachen verkauft. Meine Barbie-Puppen mussten beispielsweise dran glauben, als ich Geld für Reitstunden brauchte", erzählt die 35-Jährige. Inzwischen ist die Düsseldorferin zu Deutschlands Trödel-Queen aufgestiegen: Denn was 2009 klein für Freunde und Bekannte mit dem ersten "Weiberkram" in einem alten Atelier in Wuppertal anfing und dann ein Jahr später zehnmal so groß in den alten Bahnhofs-Gebäuden in Neuss (Gare du Neuss) richtig Furore machte, ist heute ein erfolgreiches Geschäftsmodell.