später lesen Rosenmontagszug Diese Karnevalsvereine ziehen das große Los Teilen

Twittern





2017-02-06T20:47+0100 2017-02-07T00:00+0100

Wie in kaum einem anderen Jahr zuvor muss das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) in dieser Session seine Innovationstauglichkeit unter Beweis stellen. Während das Sicherheitskonzept noch heiß diskutiertes Thema bleibt, scheint ein anderes Projekt nun schon mal vom Tisch zu sein: Zum ersten Mal wurde die Reihenfolge ausgelost, nach der die Vereine mit ihren Karnevalswagen am Rosenmontagszug teilnehmen. Der Hintergrund: In der Vergangenheit hatte es regelmäßig Unstimmigkeiten darüber gegeben, welcher Verein welche Position einnimmt. Die viel beachtete Ziehung übernahm gestern im Henkel-Saal Venetia Alina.