Für viele Fans dürfte es die Erfüllung eines großen Wunsches sein: Die Kelly Family kehrt zurück. Für 2018 haben die irischen Musiker eine große Comeback-Tournee angekündigt - und beginnen soll sie am 25. Januar 2018. Und am 3. Februar 2018 sind sie im Düsseldorfer ISS Dome zu erleben.

Damit geht die Kelly Family zum ersten Mal seit 1999 gemeinsam auf eine große Arena-Tour. Die Familie verkaufte bereits über 20 Millionen Tonträger und erhielt unzählige Gold- und Platinawards.

Bereits vor über einem Jahr verkündete Angelo Kelly in einer Fernsehsendung, dass die Musiker-Familie zurückkommt. Ein erstes Konzert wird es bereits im Mai 2017 in der Dortmunder Westfalenhalle geben. Wie groß die Sehnsucht der Fans nach den Kellys ist, zeigt dieses Beispiel: Die Karten für die Show waren bereits nach 18 Minuten ausverkauft, und auch die Tickets für die zwei Zusatzkonzerte waren innerhalb von wenigen Stunden vergriffen. Ein Liebesbeweis, der die Kellys überwältigte. Sie entschlossen sich, gemeinsam ins Studio zu gehen und ihr neues Album "We Got Love" aufzunehmen, das am 24. März rauskommt.

Tickets für das Konzert in Düsseldorf gibt es ab Mittwoch auf westticket.de.

(nic/bpa)