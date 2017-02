später lesen Gare Du Neuss Düsseldorf vs. Köln - Promis beim Indianer-Duell FOTO: Anja Tinter (2) und Andreas Buchbauer (7) FOTO: Anja Tinter (2) und Andreas Buchbauer (7) 2017-02-21T21:36+0100 2017-02-22T00:00+0100

Ein bisschen Karl May darf es dann doch sein. "Hugh, ich habe gesprochen", sagt der Indianer schließlich - und im Gare du Neuss wurde gestern Abend reichlich gesprochen. In alter Indianertradition standen sich dort Prominente in einem ungewöhnlichen Wettstreit gegenüber: Düsseldorf gegen Köln hieß der Stammeskampf, in einem amüsanten Duell maßen sich zum Beispiel Verona Pooth (die Meerbuscherin trat als Squaw für den Stamm Düsseldorf an) und Hella von Sinnen (Köln) miteinander. Kurz vorm Höhepunkt der Karnevals-Session ging es unter der Moderation von Ross Antony um feine Unterschiede wie Modevorlieben und "rheinische Glaubensbekenntnisse" wie Alt oder Kölsch - wobei der Düsseldorfer natürlich überzeugt bleibt, dass Kölsch gar kein Bier ist. Eingeladen hatte Häuptling Brauner Bär, dabei handelt es sich um das Kulteis mit Karamell-Kern aus den 1970ern. Langnese lässt es nun aufleben. Zahlreiche Prominente feierten mit, über den roten Teppich huschten zum Beispiel Sänger Pietro Lombardi, Sarah Knappik und Cathy Hummels. Und warum wurde Neuss für den Stammeskampf gewählt? Weil die Stadt so schön an der Biegung des Flusses zwischen Köln und Düsseldorf liegt - und der perfekte Ort für eine Friedenspfeife, pardon, für ein Friedenseis ist.