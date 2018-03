Gastronomie: Ein bisschen Bonalumi zum Mitnehmen

Italienische Köstlichkeiten zum Mitnehmen - das Ristorante Bonalumi in den Schadow Arkaden erweitert sein Portfolio. Egal ob für Zuhause, Veranstaltungen oder das Büro, Bonalumi-Chef Dirk Fröhlich bietet eine opulente Antipasti-Auswahl.

"Bereits seit der Eröffnung im Juli 2016 kam immer wieder der Wunsch der Gäste auf, Antipasti auch zuhause genießen zu können", berichtete er gestern bei der Präsentation. Nun bietet er neben Paninis, Focaccia und Dolce über 20 verschiedene Antipasti-Delikatessen außer Haus an. Auch sein Bonalumi-Ciabatta gibt es "to go" und im ganzen Laib zum Mitnehmen.

Auch sonst wird es nicht langweilig in Fröhlichs Leben. Parallel zur "to go"-Neuerung rüsten er und sein Team sich gerade für den 17. März. Im Rahmen der Prowein-Messe hat das Bonalumi wieder einen Winzer aus dem Piemont zu Gast, und zwar das renommierte Gut Fontanafredda. Dazu gibt es an dem Abend ein Fünf-Gänge-Menü von Sternekoch Ugo Alciati.

(bpa)