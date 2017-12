später lesen Neueröffnung Ein Leben für die Auster FOTO: Brigitte Pavetic FOTO: Brigitte Pavetic 2017-12-27T18:57+0100 2017-12-28T00:00+0100

So ganz in Rente wollte Patrick Le Guern dann doch nicht gehen. "Unsere Spezialitäten sind damals wie heute Meeresfrüchte", sagt der dynamische 70-Jährige und macht mit seinem Patricks Seafood No. 1 nun kurzerhand im Erdgeschoss in den Schadow Arkaden weiter - sein gleichnamiges Restaurant im Medienhafen hatte er im Februar dieses Jahres abgegeben, in die Räume dort zog mittlerweile das "Da Clá" ein. Angenehm puristisch geht es für den Gastronomen Le Guern in der Innenstadt weiter. Wo es früher Infos über die Schadow Arkaden gab und der Blick sofort in die Schaufenster des Herrenausstatters Anson's fällt, bedient nun der Chef persönlich an der Austern Bar inklusive Stehtischen links und rechts. Die Perle noire und die La Royale sind hier zu haben - beide Austernarten liefern Le Guern namhafte Familien direkt aus der Bretagne. Die Besonderheit: Acht bis zehn Gramm Austernfleisch sind normalerweise an so einer Auster dran, in Patrick's Austern Bar können Liebhaber dieser Meeresfrucht doppelt so viel aus der Schale schlürfen. Die Zitronenmayonnaise ist hausgemacht, der Bio-Lachs kommt aus Schottland, die Crevetten gibt es im Bouquet, und auch die Weinkarte steht mit einem ausgesuchten Muscadet, Sancerre, Chablis und Vouvray für den neuen Purismus im Hause Le Guern.

Brigitte Pavetic Redakteurin



