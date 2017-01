später lesen Maik Klokow Ein Musical-Manager inkognito in Aktion FOTO: ANDREAS BRETZ FOTO: ANDREAS BRETZ Teilen

2017-01-12

Die Gratwanderung zwischen seriösem Unternehmertum und medialer Präsenz sei ihm wohl bewusst, sagt der Musical-Manager Maik Klokow, der am Montag in der RTL-Sendung Undercover Boss zu sehen ist. Für seinen Einsatz verwandelte er sich in den Arbeitslosen Jörn Walther, der beim Bochumer Musical "Starlight Express" anheuert. Dafür nimmt der Chef von "Mehr! Entertainment", zu dem auch das Capitol gehört, eine drastische Veränderung vor: Er lässt sich seine Haare bis auf ein paar Millimeter abrasieren, bekommt künstliche Zähne, eine Brille und ein echtes Ohrloch. "Wenn man im Osten aufgewachsen ist, dann weiß man, was Bespitzelung ist. Und das wollte ich natürlich auf keinen Fall." Der Reiz für ihn sei der komplette Rollenwechsel gewesen. "Ich war gespannt darauf, wie die Menschen auf mich reagieren. Mich selber verstellen müssen, um von den anderen möglichst nicht erkannt zu werden, war sehr gewöhnungsbedürftig. Sich selbst innerlich immer wieder zu ermahnen, sich zurückzuhalten, nichts zu erzählen, was ich in meiner Rolle als Jörn Walther nicht wissen kann - das war schon eine Herausforderung. Und für mich war es eine Herausforderung, mich komplett anders zu geben, vor allem in meiner Körperhaltung und Gestik."