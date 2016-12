später lesen Musical Evita kommt in die Rheinoper Teilen

Twittern







Wenn die platinblonde Frau ganz in Weiß gekleidet die Treppe hochsteigt und den Balkon betritt, dann wird es muckmäuschenstill im Saal. Langsam wird der Balkon unsichtbar nach vorne geschoben. Und dann kann man jede Stecknadel fallen hören, wenn die Evita-Darstellerin "Don't cry for me Argentina", singt. Das ist der Moment, auf den alle im Publikum gewartet haben.