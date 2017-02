später lesen Musik Fan feiert verrückte Kraftwerk-Hochzeit Teilen

Twittern





2017-02-01T20:17+0100 2017-02-02T00:00+0100

Der wohl enthusiastischste Kraftwerk-Fan der Welt heißt David Sanborn und kommt aus Florida. Im Sommer hatte er weltweit mit Bildern auf sich aufmerksam gemacht, die dokumentieren sollten, dass er sich in "Kraftwerk" umbenannt hat. Jetzt hat er seine langjährige Freundin Jennifer geheiratet - und aus der Feier eine Huldigung an die Düsseldorfer Elektropioniere gemacht. Die 40 Gäste, die in einem Café in Tampa (Florida) zusammenkamen, hatten geschlechterübergeifend einen einfachen wie strengen Dresscode zu befolgen: rotes Hemd, schwarze Krawatte - so wie auf dem Cover von "Die Mensch-Maschine".