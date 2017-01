später lesen Cocktail-Empfang Fashion-Fehltritte und ein glanzvolles Jubiläum FOTO: Andreas Bretz FOTO: Andreas Bretz Teilen

Start frei für das große Modewochenende in Düsseldorf. Bauch rein, Brust raus - die Fashionistas bringen sich in Position. Einen Appetizer lieferte gestern Designerin Sabine Lohèl mit ihrem Fashion Cocktail. Schicke Ladys und smart gewandete Herren versammelten sich in ihrem Showroom an der zweiten wichtigen Modemeile in Düsseldorf neben der Kö: an der Kaiserswerther Straße. Kleine Häppchen und prickelnde Getränke bildeten den kulinarischen Rahmen. In einer kurzen und ausgesprochen erfrischenden Ansprache erzählte Lohèl von ihrem bemerkenswerten Weg. Mit dem Label Sem Per Lei feiert sie exakt in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen, 50 Lektionen brachte sie bis jetzt an den Start. Anna's Dress Affair kam vor sechs Jahren als Parallel-Linie dazu.