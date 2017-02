später lesen Katharina Mayer Fotografin mit Fantasie und Familiensinn FOTO: ANDREAS BRETZ FOTO: ANDREAS BRETZ 2017-02-16T20:57+0100 2017-02-17T00:00+0100

Die zahlreichen Aktionen von Katharina Mayer in wenigen Zeilen zusammen zu fassen, bildet eine Herausforderung. Die Fotokünstlerin stellt ihre Bilder in vielen Galerien Deutschlands aus - zurzeit zum Beispiel mit der Reihe "Familienbande" in der Düsseldorfer Galerie Lausberg. Vor einigen Jahren hat Mayer in der Landeshauptstadt eine Fotoschule gegründet, außerdem ist sie Professorin für Fotografie in Iserlohn. Mayer, die an der Kunstakademie Düsseldorf bei Professor Bernd Becher studiert hat, ist aber vor allem heimattreue Düsseldorferin. Die Mutter zweier Kinder organisiert regelmäßig Benefiz-Ausstellungen für die Fifty-Fifty-Obdachlosenhilfe, in deren Vorstand sie auch sitzt. Für die RP-Leser verrät die Künstlerin nun, welche fünf Plätze in Düsseldorf zu ihren Lieblingsorten gehören. Märchenbrunnen im Hofgarten Als ihre Kinder noch klein waren, so erzählt Katharina Mayer, führte der tägliche Weg zum Kindergarten an diesem Brunnen vorbei. Für eine Pause war da oft noch Zeit. Die Figuren und die schöne Umgebung regten die Fantasie der Kleinen an. Warum spuckt der Frosch das Wasser? Warum hocken die steinernen Kinder am Wasser? "Oft habe ich ein Märchen erzählt oder mir eigene Geschichten ausgedacht." Nun sind die Kinder dem Erzählalter entwachsen (sie sind 14 und 27 Jahre alt), aber Katharina Mayer kommt doch noch oft zum Märchenbrunnen im Hofgarten.