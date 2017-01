Die Session nimmt schon in der zweiten Woche des neuen Jahres an Fahrt auf. Freitagabend fand in der Stadthalle die Aufzeichnung der TV-Sitzung statt, die in der ARD ausgestrahlt wird.



Prinz Christian III. und Venetia Alina sowie deren Leibgarden kamen als Höhepunkt zum Schluss der Sitzung auf die Bühne.





