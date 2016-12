Fernsehen: Führmann spielt in neuer ARD-Serie

Führmann spielt in neuer ARD-Serie

Der Schauspieler Moritz Führmann, der fest zum Ensemble des Düsseldorfer Schauspielhauses gehört, steht wieder für eine TV-Produktion vor der Kamera. "Falk" heißt die neue ARD-Serie, die in Düsseldorf und Köln gedreht wird.

"Ich finde es wunderbar, in dieser Serie mitzumachen, auch gerade deshalb, weil der Mix zwischen Theater und Fernsehen für mich sehr reizvoll ist", sagt Führmann. In "Falk" spielt er die Rolle des korrekten Bitz. Erst 2015 wurde Moritz Führmann mit dem Förderpreis für Darstellende Kunst der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet.

Führmann spielt an der Seite des österreichischen Schauspielers Fritz Karl, der die Hauptperson Falk darstellt. Nach seiner Auszeit als Gastwirt, die mit einem finanziellen Reinfall endet, muss Falk wieder in seinem alten Beruf als Jurist arbeiten, um Geld dazuzuverdienen. In einer weiteren Rolle ist auch die Krefelderin Mira Bartuschek dabei.

Sechs Folgen sollen nach ARD-Angaben produziert werden. Die Ausstrahlung ist für 2017 dienstagabends geplant.

(bpa)