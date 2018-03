später lesen Fußball-Länderspiel Willkommen Nationalmannschaft! FOTO: Anne Orthen FOTO: Anne Orthen 2018-03-20T20:32+0100 2018-03-21T00:00+0100

Viele Fans der Deutschen Nationalmannschaft haben bereits seit einigen Stunden vor dem Hyatt-Hotel im Düsseldorfer Medienhafen gewartet, als die ersten DFB-Kicker am Dienstagvormittag vorfuhren, um ihr Quartier vor dem Länderspiel gegen Spanien zu beziehen. Die Partie des amtierenden Weltmeisters findet am Freitag um 20.45 Uhr in der Düsseldorfer Esprit Arena statt.