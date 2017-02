später lesen Soulaimane Houlich Geisel empfängt Kollegen aus Nador 2017-02-28T19:42+0100 2017-03-01T00:00+0100

Sein Name liest sich ein wenig wie aus 2001 Nacht: Soulaimane Houlich wird morgen in die Landeshauptstadt kommen. Er ist der Oberbürgermeister der marokkanischen Stadt Nador und macht seinem Amtskollegen in Düsseldorf die Aufwartung. Oberbürgermeister Thomas Geisel will ihn morgens im Jan-Wellem-Saal im Rathaus willkommen heißen. Der Anlass des Treffens hat alles andere als mit Märchen zu tun, das Ganze hat vielmehr einen durch und durch pragmatischen Hintergrund: Die Herren und andere Experten wollen im Plenarsaal über die Dezentralisierung und Regionalisierung in Marokko diskutieren, und zwar unter der Leitung des Königlich Marokkanischen Generalkonsulates.