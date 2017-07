Marketing-Film der Stadtwerke: Gülcan Kamps als D-Promi unterwegs

Ganz unverhohlen kokettiert Moderatorin und Wahl-Düsseldorferin Gülcan Kamps mit dem Image eines D-Promis und hat unterm Strich vermutlich gut lachen: Im neuen Marketing-Film für die Stadtwerke.

Die Stadtwerke wollen ihren Markenauftritt frischer gestalten und damit "eine Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung als junges, sympathisches und progressives Unternehmen" erzielen. Und dafür holten sie sich kurzerhand die populäre Gülcan zur Hilfe, die in einem neuen Video des Energieversorgers eine neue Mitarbeiterin mimt.

Zu sehen ist der Film auf der Homepage der Stadtwerke. Gülcan Kamps strahlt in die Kamera und witzelt durchaus überzeugend: "Gut, diese ganzen Red-Carpet-Geschichten sind Teil meines Lebens. Schampus schön und gut. Aber das ist ja nicht alles!"

Auch Tony Marony im Video dabei

Stattdessen scheint sie für die Rolle in dem Werbefilm Gefallen an ihrem neuen Bürojob an der Hotline gefunden zu haben, der den Titel trägt: "Unter Strom am Telefon".

Als "D-Promis am Werk" verkaufen die Stadtwerke das lustige Werk. Neben Gülcan Kamps spielt ein Sänger mit, der in der öffentlichen Wahrnehmung wahrscheinlich im C-Promi-Bereich rangiert: Tony Marony. Als weiterer Protagonist ist das DEG-Maskottchen Düssi mit im Boot der Kampagne, die die Agentur Butter für den Energieversorger kreierte.

(bpa)