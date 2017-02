Flirten Im Karneval: Gut duftende Herren mit Humor haben Chancen

Karneval ist bekanntermaßen das optimale Fest für Singles und Flirtwillige. Und auch, wenn es nur ums unverfängliche Turteln geht, dann gibt es doch ein gewisses Geheimnis des Erfolges für Frauen und Männer.

Düsseldorf hat bekanntermaßen das Glück, über starke Frauen-Vereine zu verfügen mit smarten Ladies an der Spitze, die für die Rheinische Post aus dem Nähkästchen plaudern, wenn es um die zarte Annäherung der Geschlechter in der Session geht.

Für Ute Heierz-Krings, Präsidentin des Venetienclubs, ist heute einer der wichtigsten Tage des Jahres. Mit ihren Mitstreiterinnen rockt sie heute den Carlsplatz, wo das Flirtprogramm vom Start weg losgeht. "Man schunkelt, und das Schöne ist, der Platz ist eh komplett in Frauenhand", sagt sie. "Aber die Herren sind herzlich willkommen, die müssen doch unsere Getränke bezahlen", flachst die Karnevalistin. "Nur meinen Namen merke Dir bitte nicht", zitiert sie ein Lied, um das typische Liebestreiben dieses Festes zu beschreiben. "Das Schöne ist, es bleibt doch alles unverfänglich - im besten Fall. Bützchen sind willkommen. Mehr sollte aber nicht passieren."

Gute Gespräche und Frauen zum Lachen zu bringen sei das Geheimnis des Erfolges für einen Mann in dieser lockeren Zeit. Die Krönung: "Wenn einer mit Champagner kommt, dann hole ich nicht mein Verbotsschild raus, das ist doch eine wunderbare Geste." Plumpes Begrapschen hingegen sei bei ihr nicht angesagt. "Da suchst Du dir als gepflegte Frau auch einfach die richtigen Locations aus", meint Ute Heierz-Krings. Am Carlsplatz ist es schön, aber auch auf linksrheinischem Terrain beim Rennen der Tonnengarde. Die Flirt-Intensität hängt ihrer Meinung nach auch mit dem Kostüm zusammen: "Uniform ist toll, gepflegt. Ein Ganzkörpertierkostüm ist nicht so sexy." Idealerweise umweht die Herren der Schöpfung auch ein guter Duft. "Du riechst gut - wenn dieser Spruch fällt, dann weiß jede Frau, dass ihr der Mann recht gut gefällt."

Wenn die Augen strahlen, Frau ihren Humor rauslässt, dann fühlen sich Männer durchaus angesprochen, weiß Melanie Schwemin, die Präsidentin der Närrischen Marktfrauen - dieser Verein wird heute den Venetien am Carlsplatz zur Seite stehen. "Das Bützen und Schunkeln sind eindeutig Wellenbrecher", berichtet sie. Das Flirten laufe vor allem über den immer wieder bewährten Augenkontakt. Was sie an Männern schätze, sei wohl auch das, was viele Männer an Frauen schätzten: Der Humor, das Lachen, das Ausgelassensein. "Die Kostüme geben auch irgendwie Freiheit, mal jemand anders zu sein." Umso interessanter sei es, für welches Ensemble am Körper Mann sich entscheiden würde: "Es ist natürlich eine Aussage, als Pilot zu gehen, denn die stehen ohnehin schon für eine gewisse Freizügigkeit." Eine besonders delikate Erkenntnis gewann sie im Laufe ihrer vielen Jahre als Präsidentin der Närrischen Marktfrauen: "Die Männer sind ganz elektrisiert, weil wir ja einen Sellerieprinzen haben, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen steht Sellerie für Potenzförderung, und zum anderen hat der Sellerieprinz gleich 30 Venetien an seiner Seite. Die Männer seien begeistert und wollten wissen, wie sie Sellerieprinz werden. Und wie werden sie es? "Nett sein und Frauen mögen, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt", sagt Melanie Schwemin lachend.

Astrid Brauckhoff ist die 1. Vorsitzende des Amazonenkorps. "Der Karneval ist auch dafür da, dass man guckt und auch zurückgeschaut wird." Ihren Ehemann lernte sie vor 30 Jahren im Brauchtum kennen, und der befolgte eine der besten Flirtregeln überhaupt: "Er war immer zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das ist schon sehr anziehend und beeindruckend." Charme, Wertschätzung, Humor - viele traditionell bewährte Tugenden sind Brauckhoff auch in der Session enorm wichtig. "Und ein Mann darf ruhig mal Komplimente machen." Und die Optik darf auch gerne stimmen, wie die Vorsitzende der Amazonen betont. Dabei findet sie ihre Favoriten allerdings nicht in ihrer Heimatstadt, sondern im benachbarten Köln im Reiterlager, dem ja auch die Amazonen angehören. "Schauen Sie sich mal bitte das Reiter-Korps Jan von Werth an. Das sind richtig stattliche und schmucke Herren." Sie erinnern mit ihrem opulenten Look ein wenig an Musketiere und Astrid Brauckhoff schwärmt: Mit ihren feinen Spitzenkrägen sind die immer wie aus dem Ei gepellt." Brigitte Pavetic

