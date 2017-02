später lesen Neujahrsversteigerung Heimat-Bilder finden viele Käufer FOTO: Marc Ingel FOTO: Marc Ingel Teilen

Natürlich hatten Anja und Johannes Zimmermann die Absicht, auch etwas zu kaufen, als sie gestern im Theater an der Kö die Neujahrsversteigerung talentierter Kunststudenten besuchten. Dass die Wahl dann am Ende auf das Bild "Heimatgewässer" von Anja Koal fiel, war dann aber nicht ihre Entscheidung. "Unsere Tochter fand das Bild so schön, sie wollte es unbedingt haben", sagt Anja Zimmermann. Und je intensiver sich Johannes Zimmermann dann mit dem Gemälde beschäftigte, desto mehr fand er auch selbst Gefallen daran. "Es könnte meine Familie darstellen. Frau mit zwei Kindern am Fluss. Das passt einfach." 1200 Euro war er bereit, dafür zu zahlen. Jetzt bleibt nur noch abzuwarten, wer sich das Werk an die Wand hängen darf. "Anna-Amalia will es unbedingt für das Kinderzimmer haben, aber ich glaube, im Wohnzimmer ist es doch besser aufgehoben", berichtet der Familienvater.