Schlagerstar: Helene Fischer singt 2018 in der Arena

Im vergangenen Jahr hat sie - quasi - sogar Weihnachten in Düsseldorf gefeiert, nämlich ihre große Schlagershow zum Fest in der Messehalle 6 aufgezeichnet. Nächstes Jahr kommt Sängerin Helene Fischer zurück: Im Zuge ihrer großen Stadion-Tournee macht sie dann Halt in der Arena. Am 6. Juli findet das Konzert statt, das die Veranstalter als "atemberaubende Show auf Weltklasse-Niveau" anpreisen. Jede Menge Musik soll's auch geben.