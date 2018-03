später lesen Make-Up-Artist Isabel Gredig mag Tattergreise und Hexen FOTO: Andreas Bretz FOTO: Andreas Bretz 2018-03-06T20:27+0100 2018-03-07T00:00+0100

Sie formt Nasen aus Silikon, schafft Monster-Zähne aus Dentalgips und modelliert Narben mit Wachs. "Was nicht existiert, das realisieren wir", sagt Isabel Gredig. Zurzeit arbeitet die junge, angehende Maskenbildnerin mit Hochdruck an einem Monster, mit dem sie bei den Deutschen Meisterschaften für Maskenbildner, dem Oscar der Branche, ins Rennen geht. Die 23-jährige Frau aus Mönchengladbach und Auszubildende im zweiten Lehrjahr an der Deutschen Oper am Rhein hat es bei 23 Bewerbern aus ganz Deutschland unter die letzten acht geschafft, die am Sonntag auf dem Düsseldorfer Messegelände bei der Make-Up-Artist-Design-Show um die ersten Plätze wettstreiten. 90 Minuten hat sie auf der Bühne dann Zeit, die Jury von ihren Künsten zu überzeugen. "Klar bin ich aufgeregt", erzählt sie, "schließlich habe ich noch nie einen Menschen in einen Vampir verwandelt." Aus der Reihe der klassischen Ungeheuer - dazu zählen Werwolf, Mumie und natürlich Frankensteins Monster - hat sie sich für den Blutsauger entschieden. Haare, Gebiss und ein Gesichtsteil sind fast fertig. Live gegen die Stoppuhr muss sie dann alles so anbringen, verkleben und schminken, dass aus ihrem Model Felix Gincel - seines Zeichens Beleuchter bei der Rheinoper - eine furchterregende Bestie wird.