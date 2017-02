später lesen Stunk-Sitzung Kabarettisten beschwören den "Killeputsch" 2017-02-15T19:51+0100 2017-02-16T00:00+0100

Ein unerklärlicher Virus, der die Menschen dazu bringt, auch den größten Unsinn zu wählen - das ist die Ausgangssituation für die karnevalistische "Horrorvision" des Stunk im Zakk. So stellt die AfD den NRW-Ministerpräsidenten, und automatisch ist die traditionelle jecke, aber auch knallharte Kabarettschau "nicht mit den Werten vereinbar, die die neue Landesregierung hat". So bekommt auch der alte Anglergruß "Petri Heil" durch die neue Schreibweise "Petry Heil" (Frauke Petry ist die Bundesvorsitzende der AfD) einen deftigen historischen und Unwohlsein verursachenden Bezug. Die 18. Stunk-Sitzung im Zakk beleuchtet die Gegebenheiten der großen und kleinen Welt mit analytischem Blick, bitterbösem Humor, scharfsinnig und scharfzüngig. Das achtköpfige Ensemble wirbt per Schauspiel, Gesang und Parodie in grandiosen Kostümen unter dem Motto "Killeputsch - Die Session frisst ihre Kinder" für eine tolerante sowie weltoffene Politik und Gesellschaft, ist gegen Reglementierung, Langeweile und ein Burka-Verbot beim Tuntenlauf.