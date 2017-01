später lesen Tv-Sendung Düsseldorferin buhlt um Bachelor FOTO: RTL / Marie Schmidt Teilen

Twittern





2017-01-17T19:52+0100 2017-01-18T08:41+0100

Bald räkeln sich wieder die Beautys in der Sonne, schlürfen vergnüglich oder auch mal missgelaunt ihren Sekt und blinzeln ihren Bachelor schmachtend an: Am 1. Februar um 20.15 Uhr startet erneut ein heiß begehrter Junggeselle ins Rennen - und mit ihm die holden Schönen. Und eine Düsseldorferin ist auch dabei: Tina S. heißt die 26 Jahre junge Frau. Geboren wurde sie in Bayern, genauer gesagt in Garmisch-Patenkirchen, und in Sachsen wuchs sie auf. Aber der Liebe wegen zog sie nach Düsseldorf, wo sie sich auch recht wohlfühlt.