Stars Der Woche: Kenntnisreiche Werber

Im Leben läuft es doch immer auf die Frage hinaus: Und, wie war ich? Wir sagen es und vergeben Sternchen.

Mutig war er, der oberste Düsseldorfer Jong Wolfgang Rolshoven. Ihm passte es ganz offensichtlich nicht, dass ein Vertreter der Alternative für Deutschland (AfD) zu seinem Verein gehört. Zu oft präsentieren ihm die Mitglieder dieser Partei Thesen, die das genaue Gegenteil von dem sind, was die Jonges schätzen: Weltoffenheit und Integrationsbereitschaft. Auch wenn klar war, dass ein Ausschluss nicht infrage kommt, hat der Baas einen wichtigen Denkanstoß geliefert. Dafür: HHHHI Fernet Branca Das Leben kann sehr bitter sein. Insofern ist es nett von einem italienischen Likör-Hersteller, dass er uns erheitern möchte mit seinen Werbetafeln. "Mädels quatschen Dich reihenweise an - auf der Charlottenstraße", steht da. "Life is bitter." Offenbar kennen sich die Herren Werber in Düsseldorf so gut aus, dass sie sie sogar die genaue Location des Straßenstrichs kennen. Das ernüchtert - merkwürdige Wirkung für eine Schnaps-Werbung. IIIII

(jj/hpaw)