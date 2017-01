Benefiz-Aktion: Künstler kämpfen für die Komödie

Der Freundeskreis Komödie Düsseldorf lud zu einer Benefizgala in der Altstadt. Viele Künstler traten auf und wollten so ihren Beitrag leisten, um das Haus in der Steinstraße zu retten. Das Theater befindet sich zurzeit in der sogenannten Insolvenz in Eigenverwaltung.

Beim Programm machten viele Prominenten unentgeltlich mit. Comedian Mirja Boes und Sänger Heinz Hülshoff waren dabei, die Band Alt Schuss, die Schauspielerinnen Andrea Spatzek, Manon Straché und Marianne Rogeé. Barbara Oxenfort, Inhaberin des "Weinhaus Tante Anna", Ex-Venetia und Jazz-Sängerin kam mit ihrer Schwester Christiane Oxenfort, Leiterin von Düsseldorf Festival. Außerdem dabei: Sportjournalist und Schauspieler Alexander von der Groeben. Oberbürgermeister Thomas Geisel wollte am späten Abend auch noch vorbeischauen, er war zuvor noch beim Jahresempfang der IHK. Per Beamer gab es Grußworte von vielen Prominenten aus ganz Deutschland, die abends nicht teilnehmen konnten, denen aber die Zukunft der Komödie am Herzen liegt. Hugo Egon Balder, René Heinersdorff, Ottfried Fischer, Milan Peschel, Hannes Jaenicke, Uwe Ochsenknecht und Sigmar Solbach sprachen ermunternde Sätze von der Leinwand. Die Regie führte Rolf Berg. Die Eintrittskarten für eine engagierte Show sollten Geld in die leeren Kasse spülen: Heinz Hülshoff gab den singenden Wirt, Barbara Oxenfort sang mit den Penz in de Bütt. Der Pantomime Nemo trat auf, auch Schauspieler und Gastronom Michael Naseband gab sich die Ehre. Und die Profis vom Tischtennisverein Borussia Düsseldorf gaben eine Kostprobe ihres Könnens. Kurze Gespräche mit den Schauspielerinnen Spatzek, Rogeé und Straché folgten. Und Charlie Martin entführte in die Welt der Zauberei.

Auch mit der Tombola wollten die Geschäftsführerin Katrin Schindler und Hajo Riesenbeck vom Freundeskreis Komödie Maßgebliches für den Erhalt des Theaters tun. Reisen zu Abgeordneten nach Berlin etwa waren zu gewinnen, Gutscheine für Alltägliches wie Friseur, Waschgarage oder Kosmetik sowie Restaurantbesuche in angesagten Hotel-Bistros. Für den Fortbestand der insolventen Komödie ging Katrin Schindler bereits einen konsequenten Weg: Die Theaterchefin selbst tauschte jüngst ihr Büro im Haus mit einem kleineren in der Nähe und verzichtete auf ihren Dienstwagen. Auch beim Spielplan hat sie die Kosten im Blick. Das kommende Stück, "Die Mausefalle" (ab 25. Januar) ist personalintensiv, aber einige Schauspieler wohnen in und um Düsseldorf, man braucht also keine Wohnungen für sie anzumieten.

Die Komödie steckt seit Monaten in einer Insolvenz in Eigenverwaltung, das heißt, dass die Theaterchefin das Haus durch das Verfahren leiten darf. Sie sei erleichtert, dass sich die Gläubiger noch einmal überzeugen ließen. "Sie sollen am Ende nicht leer ausgehen", beteuert sie. "Im Moment wägen wir ab, wie das Theater noch mehr sparen kann."

