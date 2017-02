Henrike Klehr: Meisterin mit Poesie und Witz

Sie sitzt in der Kneipe des Kulturzentrums Zakk und schaut sich teils melancholisch, teils amüsiert um. Hier hat sie die ersten Schritte ihrer Erfolgsgeschichte gemacht. Hier stand sie die ersten Male auf der Bühne, damals noch unsicher und unerfahren. Heute ist die gebürtige Düsseldorferin eine der berühmtesten Poetry-Slammer in ganz NRW. Henrike Klehr ist 18 Jahre alt und damit in ihrer Szene eine der Jüngsten. Wenn sie auf der Bühne steht, wirkt sie trotzdem wie ein alter Hase.

Das liegt daran, dass sie schon mit 15 Jahren mit ihren ersten eigenen Texten auftrat. "Ich habe schon immer viel Lyrik und Kurzgeschichten geschrieben, doch die landeten meist nur in der Schublade", sagt sie. Irgendwann habe sie sich dann zum ersten Mal auf eine Bühne getraut und gemerkt, dass ihre Texte das Publikum begeisterten. Der Poetry-Slam ist ein literarischer Vortragswettbewerb, wenn man so will, ein Dichterwettstreit. Die Künstler tragen dabei selbst geschriebene Gedichte oder rhythmische Texte vor. Der Gewinner wird von einer zufällig ausgewählten Publikums-Jury ermittelt.

Düsseldorf hat eine der größten Poetry-Slam- Szenen in Nordrhein-Westfalen und mit Henrike Klehr nun auch eine echte Düsseldorferin als NRW-Meister. Die 18-Jährige machte 2016 auf dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Benrath ihr Abitur. Danach ging sie auf Reisen und machte Praktika bei Zeitung und Fernsehen, denn später möchte sie Journalistin werden. Ihre Texte sind schon heute druckreif und lassen jeden das Alter der Künstlerin im Handumdrehen vergessen. Sie schreibt über das Reisen in fremde Länder, über wilde Partynächte in Berlin und persönliche Verluste.

Von Fans werden ihre Texte als mitreißend, humorvoll, leidenschaftlich und rhythmisch melodisch beschrieben. Der Durchbruch gelang Henrike Klehr, als sie im Oktober 2016 die NRW-Meisterschaften mit ihrem Text "Lego-Haus" gewann. Seitdem kann sie sich vor Einladungen zu diversen Shows kaum noch retten. Schon zweimal trat sie im WDR auf, vor Kurzem bekam sie die Anfrage, einen Roman zu schreiben.

In Deutschland gibt es nur wenige Poetry-Slammer, die von ihrer Kunst leben können. Henrike ist schon heute eine von ihnen, doch die Abiturientin hat für die Zukunft andere Pläne.

Für sie sei es ein Hobby, und das solle es auch bleiben. Ihre Inspiration hinge nicht davon ab, wie viel Geld sie bekomme. "Ich habe das Gefühl, der Welt etwas zu sagen zu haben, und ich empfinde es als großes Privileg, dass es dann noch ein Publikum gibt, das mir zuhört." Ihre Ideen bekäme sie in ganz unterschiedlichen Momenten. Oft schnappe sie auf der Straße ein Gespräch oder einen Satz auf, der sie auf neue Ideen brächte.

Das Zakk, wo vor drei Jahren ihre Karriere begann, ist heute ihr zweites Wohnzimmer. Auch wenn es sie in die Welt zieht - Düsseldorf will sie treu bleiben.

Lisa Klose

Quelle: RP