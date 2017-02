später lesen Ständehaus Merkel kommt nun am 11. Mai Teilen

Twittern





2017-02-06T22:52+0100 2017-02-07T00:00+0100

Einen Termin mit einer Bundeskanzlerin zu koordinieren, hängt von vielen Unwägbarkeiten ab - das hat jetzt auch das Team erfahren, dass den Besuch von Angela Merkel beim Ständehaus-Treff organisiert. Zunächst war mit dem Bundeskanzleramt der Dienstag, 2. Mai, für den Termin in Düsseldorf vereinbart worden. An diesem Tag findet nun aber das einzige TV-Duell von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und ihrem CDU-Herausforderer Armin Laschet vor der Landtagswahl statt, deswegen möchte Merkel an diesem Tag nicht in NRW auftreten. Nun stellt sie sich am Donnerstag, 11. Mai, den Fragen von RP-Chefredakteur Michael Bröcker.