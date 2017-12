Ex-Boxer: Mike Tyson will von seinem bizarren Leben erzählen

Mike Tyson will von seinem bizarren Leben erzählen

Vor 30 Jahren wurde Mike Tyson der jüngste Box-Weltmeister aller Zeiten und verdiente Millionen. Seine fetten Jahre sind bekanntlich vorbei, denn der inzwischen 51-Jährige ist fast pleite. Um sein Bankkonto wieder etwas aufzufüllen, plant er unter anderem so etwas wie eine Plauder-Tour, und sein Weg führt ihn auch nach Düsseldorf.

Am 25. April kommt der Ex-Boxer, der im Frühjahr 1992 wegen Vergewaltigung zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde und sich auch schon als Schauspieler verdingte ("Hangover 2" und "Scary Movie 5"), ins Cinestar-Kino in Oberkassel. Mitbringen wird er einige Geschichten über sein bizarres Leben, die er den Besuchern vorlesen und erzählen will. Dies bestätigte Helmut Rehbein, Leiter von Cinestar-Kino.

Der Auftritt könnte sich lohnen für den Ex-Sportler und Ex-Knacki: Die günstigsten Karten kosten 99 Euro. Tyson bleibt übrigens nicht allein in der Show. Als Moderator ist Pietro Polidori angekündigt, Sänger Pauli Weston will für Livemusik sorgen. Und Tyson gibt knallharte Spielregeln vor: Anfassen ist nicht. Auch Handy-Fotos sind verboten. Wer ein Autogramm möchte, kann sich gerne von ihm signierte Sportsachen kaufen.

Nach dem Bühnenauftritt soll es auch ein "Meet and Greet" geben - allerdings nur für Besucher, die zuvor ein "Iron"-Ticket gekauft haben. Und das kostet 239 Euro. Alle anderen Gäste müssen den Saal verlassen. Mike Tyson, dessen Spitzname "Iron Mike" lautet, macht auch überhaupt keinen Hehl daraus, dass er das Geld dringend benötigt, von dem er früher wohl mehr als genug hatte: "Ich habe 500 Millionen Dollar verprasst. Ich will leben", meint er ungeniert in einer Ankündigung.

Karten für Mike Tysons Besuch in Düsseldorf gibt es an der Kinokasse im Cinestar. Infos unter www.championtour.eu.

(lod)