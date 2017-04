Düsseldorf: Milow singt im Modehaus P&C

Ein bisschen Glamour und Starrummel darf es sein, wenn man in der Modewelt etwas Neues zu zeigen hat. Peek & Cloppenburg hat an der Schadowstraße aufwendig umgebaut, und viele bekannte Gesichter aus Mode- und Musikwelt kamen nach Düsseldorf, um sich das Ganze anzusehen. Von Petra Unland

Der belgische Singer-und Songwriter Milow etwa, der im vergangenen Jahr ein neues Album herausgebracht hat, sich aber auch auf dem Roten Teppich wohlzufühlen schien. Schauspielerin Jessica Schwarz ("Buddenbrooks", "Jesus liebt mich") oder auch Model Sara Nuru, die durch "Germany's next Topmodel" bekannt geworden ist und entsprechend an Blitzlichtgewitter gewöhnt ist. Zusammen mit vielen Vertretern der Düsseldorfer Modeszene – wie Bloggerin und Expertin Alexandra Lapp – und insgesamt rund 1400 geladenen Gästen feierten die Stars im von P&C so genannten "Weltstadthaus".

Bei dessen Umbau wurde unter anderem mit neuem Konzept die Avantgarde-Fläche mit Top-Marken in der dritten Etage neu gestaltet, ebenso die Boutique im Untergeschoss und das Erdgeschoss. Das Sortiment dort gab es bei der großen Party auch zu kaufen – sehen und gesehen werden war für viele aber ebenso das Motto. Per Selfie im T-Shirt beispielsweise, das mit eigenem Monogramm innerhalb von Minuten individualisiert wurde. Das Event war auch ein Anlass zur Ego-Pflege, dazu gehörten kostenlose Make-up- und Stylingtipps ebenso wie Champagner, Sushi und opulente Cupcakes als Dessert. P&C-Geschäftsführer Norbert Sandrock freute sich sichtlich über den großen Andrang bei der Eröffnung. Er begrüßte seine Gäste zunächst am Eingang und schließlich auf der Bühne: "Seien Sie gespannt auf einen besonderen Abend."

Dessen Höhepunkt, der schließlich auch das junge Publikum aus der neu designten Sneaker-Abteilung im Erdgeschoss nach oben lockte, war der Auftritt von Milow. Er performte seine größten Hits wie "Ayo", "You don't know" oder "Howling at the moon" und erntete dafür stürmischen Applaus. Zuletzt war der Sänger 2011 in der Landeshauptstadt aufgetreten – damals in der Mitsubishi Electric Halle. Im Anschluss gab der Belgier gut gelaunt Autogramme und kam ins Plaudern. "Man lebt nur einmal", verriet er sein Lebensmotto, und deshalb sei er auch so gerne auf solchen Events: "Mode, leckeres Essen und schöne Frauen, was will ich mehr." Er versprach für das kommende Jahr eine neue Tour und hofft, auch seine Düsseldorfer Fans bald wieder zu treffen.

Nach dem musikalischen Live-Act wurde nochmals auf den umgebauten eingekauft, und kurz vor Mitternacht tauchte Stargast Sara Nuru dann auch nochmal im Erdgeschoss auf. Sie nutzte die Gelegenheit – um sich dort nahezu heimlich einen Hot Dog mit ganz viel Soße zu gönnen. Auch das muss offenbar mal sein. Von zwei Blondinen abgeschirmt, wich sie den überraschten Blicken der Umstehenden aus.