Sir Henry ist ein wenig müde. Dabei ist er einer der Protagonisten bei der Eröffnung der Ausstellung "Garantiert stubenrein! Möpse aus Meissener Porzellan und ihre Freunde" am vergangenen Freitag im Hetjens-Museum: Der Mops der Feinkost-Käfer-Witwe Uschi Ackermann ist an diesem Abend nämlich nicht nur Ehrengast, er war zuvor sogar Modell für eine der neuesten Porzellan-Figuren aus dem Hause Meissen. "Sir Henry ist zwölf Jahre alt, das ist sehr alt für einen Mops. Deshalb ist er so müde", erklärt Uschi Ackermann, die den halb schlafenden Hund auf dem Arm trägt, bevor es in die Ausstellung geht.

