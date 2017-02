später lesen Leoni Spiekermann Mutter entfachte Leidenschaft für Kunst FOTO: ARTGATE Consulting FOTO: ARTGATE Consulting Teilen

2017-02-14

Morgen geht der Aufbau los: Stellwände müssen montiert und die Bilder und Fotoarbeiten vonThomas Ruff, Katharina Sieverding, Rosemarie Trockel, Stephan Kaluza, Louisa Clement, Angelika J. Trojnarski und 26 anderen namhaften Künstlern gehängt werden. 180 Tischkarten werden auf der meterlangen, festlich fürs Dinner gedeckten Tafel platziert und das Podium für den Auktionator Kilian Jay von Seldeneck (Kunsthaus Lempertz Berlin) eingerichtet. Wenn am Freitagabend bei der Premiere der ersten Benefiz-Kunst-Auktion der Welthungerhilfe in Nordrhein-Westfalen in der Langen Foundation, dem Ausstellungshaus der Düsseldorfer Familie Langen-Crasemann, die Werke erfolgreich unter den Hammer kommen, kann Leoni Spiekermann aufatmen: Mehr als acht Monate intensive Arbeit hat die 36-jährige dann hinter sich.