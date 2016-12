Patrick Mölleken: Nach neun Jahren zurück bei Heide Keller auf dem Traumschiff

Schauspieler Patrick Mölleken wird am Sonntag in einer Traumschiff-Folge zu sehen sein, für die auf Kuba gedreht wurde. Für ihn war das Engagement ein ganz besonderes Erlebnis, weil Erfinder und Produzent Wolfgang Rademann zum letzten Mal vor seinem Tod die Besetzung bestimmt hatte.

"Ich war fest davon ausgegangen, ihn an Bord wiederzusehen. Die Nachricht von seinem Tod traf mich völlig unerwartet. Kurz vor Drehbeginn war ich dann im Februar auf der Trauerfeier in Berlin", sagt Mölleken. Das Wiedersehen mit Heide Keller und dem ganzen Team sei sehr bewegend und die Dreharbeiten von vielen emotionalen Momenten geprägt gewesen - durch Anekdoten, schöne Erinnerungen und alte Geschichten, die sich die Crew abends an Deck erzählt habe. "Auch wenn Wolfgang Rademann nicht mehr mit an Bord war, so war er doch immer bei uns."

Bereits 2007 war Mölleken zu Dreharbeiten auf dem Schiff unterwegs, und zwar in Richtung San Francisco. Da war er gerade einmal 14 Jahre alt. "Die Zusage zu dieser Produktion war auch ein sehr emotionaler Moment. Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern. Als ich den Anruf bekam, hatte ich gerade erfahren, dass meine Großmutter gestorben war." Wolfgang habe ihm sein Vertrauen geschenkt und er seine erste große Rolle gespielt. "Ohne ihn wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin", resümiert Mölleken. Der damalige Traumschiff-Dreh und die damit verbundene Einladung zur Harald-Schmidt-Show versetzten seiner jungen Karriere den entscheidenden Schub. Dadurch wurde der heute 23-Jährige beim ZDF für viele weitere Rollen besetzt.

(bpa)