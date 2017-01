später lesen Karneval Närrische Marktfrauen schunkeln sich durchs Brauhaus FOTO: anne orthen FOTO: anne orthen Teilen

"Ich ruf Helau" schmetterten Melanie Schwemin, die Präsidentin der "Närrischen Marktfrauen", und Sellerieprinz Uwe II. - zusammen mit den Marktfrauen sangen sie ihr Sessionslied. Zum zweiten Mal in ihrer Geschichte lud der Verein zu einer Brauhaussitzung in der Hausbrauerei Kürzer in der Altstadt. Die Erwartungen waren groß, da die Veranstaltung im Vorjahr ein grandioser Erfolg war. Die Frauen wurden nicht enttäuscht.