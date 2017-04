später lesen Neueröffnung in Düsseldorf P&C feiert mit Sänger Milow FOTO: Anne Orthen 2017-03-31T20:36+0200 2017-04-07T11:29+0200

Am Donnerstagabend wurde das Weltstadthaus von Peek & Cloppenburg an der Schadowstraße in Düsseldorf neu eröffnet. Zu dem Termin kamen viele Promis, darunter Models wie Sara Nuru und Vanessa Fuchs und Schauspielerin Jessica Schwarz. Sänger Milow trat auf.