später lesen Premiere im Capitol Theater Pomade und Promis beim Musical Grease FOTO: Endermann FOTO: Endermann 2018-03-21T20:46+0100 2018-03-22T00:00+0100

Back to the Roots: Eine neue Inszenierung des Musicals Grease gastiert seit Mittwoch in Düsseldorf. Die Bühne im Capitol Theater verwandelt sich in eine US-Highschool der 1950er Jahre.