Industrie-Club: Preis für Aachener Wissenschaftler

Der Industrie-Club Düsseldorf hat den Chemiker Tobias Beck mit dem Wissenschaftspreis ausgezeichnet. Beck erhielt den mit 20.000 Euro dotierten Preis für seine Forschung im Bereich der Nanotechnologie. Der Wissenschaftler der RWTH Aachen habe in einer Pionierarbeit gezeigt, dass sich aus Nanopartikeln und Proteinen neuartige Nanomaterialien effizient herstellen lassen, so der Industrie-Club. Beck wurde die Ehrung gestern bei einer Feierstunde im Beisein Joachim F. Scheele, dem Vorsitzenden des Vorstands des Industrie-Clubs, überreicht. Die Laudatio hielt Jun Okuda, Professor an der RWTH Aachen und Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste.