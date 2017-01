später lesen Karneval Prinzenpaar - jeck und voll im Stress FOTO: Anne Orthen FOTO: Anne Orthen Teilen

Twittern





2017-01-10T20:55+0100 2017-01-11T00:00+0100

Das Prinzenpaar ist nun vollends aus seinem Dornröschenschlaf erwacht, denn es liefert derzeit ein strammes Programm im Namen der Jovialität ab. Allein ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Tage verrät, dass Venetia Alina und Prinz Christian III. gut zu tun haben: In der Wagenbauhalle an der Merowinger Straße informierten sich die Oberjecken bereits über die Fortschritte beim Bau ihres persönlichen Gefährts. In höfischer Kleidung und von Kapellenmusik begleitet ließen sich die beiden ins Steigenberger Parkhotel eskortieren - das Hotel ist in diesem Jahr die Hofburg des Paares, und zum Auftakt der Session zog es feierlich dort ein. In schwindelerregende Höhe brachte ihr Zweitjob Prinz Christian und Venetia Alina auch schon: Am Riesenrad trafen sie sich mit den Kinderprinzenpaaren. Die gute Laune scheint programmiert: "Wir lieben das wirklich, was wir machen", sagt der Prinz. Sein Credo fürs Leben und die Session: "Folge immer Deinem Herzen." Zunächst einmal muss er aber dem Protokoll folgen.