Darts hat in Deutschland eine bemerkenswerte Entwicklung vollzogen. Einst als Kneipenaktivität abgetan, interessiert der Sport mittlerweile ein großes TV-Publikum. Die Popularität nutzt der Sender Prosieben für eine "Promi-Darts-WM" .

Bei der abendfüllenden Liveshow treten am Samstagabend im Maritim-Hotel am Flughafen bekannte Menschen an der Seite von Profi-Spielern gegeneinander an. Mit dabei sind Stars, die zumindest bislang nicht als besondere Könner der Sportart mit den kleinen Pfeilen aufgefallen sind. So sind Volksmusik-Sängerin Stefanie Hertel und die TV-Köche Steffen Henssler und Tim Mälzer dabei, außerdem Fußballweltmeister Lothar Matthäus, der frühere Fußballfunktionär Reiner Calmund, TV-Moderator Matthias Opdenhövel, Wrestling-Neuzugang Tim Wiese und Sport-Moderatorin Laura Wontorra.

Damit das Oktett sich nicht zu sehr blamiert, stehen ihm Profi-Spieler an der Seite. Dabei handelt es sich unter anderem um den als "Mighty Mike" bekannten Michael van Gerwen, der gerade in London Weltmeister geworden ist, und um "The Flying Scotsman" alias Gary Anderson, der offiziell der zweitbeste Dartsspieler der Welt ist. Gespielt wird das Turnier im klassischen 501-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf null kommen. Moderiert wird das Spaß-Turnier von Joko Winterscheidt. Für die sportliche Kompetenz soll der Darts-Kommentator Elmar Paulke sorgen, der auch für den Sender Sport1 die Weltmeisterschaft begleitet hat.

Die Karten für die "Promi-Darts-WM" sind bereits alle ausverkauft. Die Liveshow ist am Samstag, 7. Januar, ab 20.15 Uhr auf Prosieben zu sehen.

