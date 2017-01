Natürlich funktioniert Darts in Düsseldorf. Verkleidungen wie im Karneval, das Bier fließt in Strömen, lautstarke Gesänge, von der Gruppendynamik getrieben einfach eine tolle Party feiern - da sagt kein Rheinländer Nein. Lange bevor die Kameras von ProSieben Bilder von der Promi-Darts-WM in die heimischen Wohnzimmer senden, ist die Stimmung am Samstag auf dem Siedepunkt.

An diesem Abend hätte auch die Weltmeisterschaft im Hallen-Jojo stattfinden können, die mehr als 2000 Zuschauer hätten ihren Spaß gehabt. Was sich auf der Bühne abspielt, wird eher beiläufig wahrgenommen, es geht darum, sich selbst zu inszenieren und zu zelebrieren. Der Weihnachtsmann ist da, Superman und Super Mario sind es ebenfalls, die Rockband Kiss ist original geschminkt in Bandstärke erschienen.

Im Alltag würde man "Promis" wie Volksmusik-Star Stefanie Hertel oder Wrestler und Ex-Fußballtorhüter Tim Wiese vielleicht skeptisch gegenüberstehen, doch im Maritim wird jeder begeistert gefeiert. Sogar ein Lothar Matthäus dürfte sich ein bisschen fühlen wie 1990 mit dem WM-Pokal in der Hand, als Moderator Joko Winterscheidt ihn als "Il Grande" auf die Bühne ruft. Ohrenbetäubender Lärm stellt sich aber vor allem ein, als ein anderer begrüßt wird: Elmar Paulke, Darts-Fachmann eines sportaffinen Spartensenders, wird bejubelt wie an diesem Abend sonst nur Phil Taylor oder Peter Wright, die Heroen mit den Pfeilen, die abseits der Bühne unermüdlich für Selfies zur Verfügung stehen und Autogramme schreiben, bis die Security eingreifen muss und die Fans auf später vertröstet. Die Sportart Darts ist in diesem Jahr endgültig in Deutschland angekommen.

Gary Anderson wirft die erste von vielen 180-ern an diesem Abend, Taylor macht Quatsch mit Partner Tim Mälzer. Der 16-fache Weltmeister hat das Konzept verstanden, hier geht es um Show. Und da greift Joko Winterscheidt notfalls auch mal spontan in den Wurfarm, wenn es in die siebenminütige Werbepause geht. Es wird spät an diesem Abend; die ersten Fans haben beim Gang zur Toilette schon ein wenig Schieflage, als die letzten Gruppenpartien anstehen. Mit dabei ist Mario Basler, der für den erkrankten Reiner Calmund eingesprungen ist. Dart scheint für den partyerprobten Gelegenheitsraucher die richtige Ersatzsportart nach der Fußball-Karriere zu sein. Er wirft konsequent auf die 19, trifft die überraschend oft und sammelt einmal sogar 136 Punkte - Rekord für einen Promi. Den Sieg sichern sich allerdings der aktuelle Weltmeister Michael van Gerwen und Tim Wiese. Ob das am Ende wirklich alle im Maritim mitbekommen haben, ist fraglich.

Marc Ingel

Quelle: RP